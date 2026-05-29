Durante la Guerra Fredda, un aereo chiamato Chipmunk fu usato per spiare l’Armata Rossa. Questo velivolo, di piccole dimensioni, riuscì a ingannare i sistemi di difesa sovietici e a raccogliere informazioni senza essere individuato. La sua funzione principale era quella di sorveglianza e raccolta dati, contribuendo alle attività di intelligence occidentale durante quel periodo. La strategia di spionaggio si basava anche su velivoli più piccoli e meno appariscenti rispetto ai grandi aerei militari.

Quando si parla di Guerra Fredda, nell’immaginario collettivo si materializzano immediatamente sottomarini nucleari come l’Ottobre Rosso, bombardieri strategici che potevano lanciare armi “fine del mondo” progettate da qualche Dr. Stranamore e aerei spia che volavano a diecimila piedi da terra come gli U-2; nessuno immagina che il più piccolo e apparentemente innocuo velivolo da addestramento a elica della Royal Air Force, l’insospettabile de Havilland Canada DHC-1 soprannominato “ Chipmunk ” (scoiattolo, ndr), abbia rappresentato, per oltre trent’anni, una delle principali risorse per ottenere informazioni sensibili nella Berlino divisa dal crescente confronto tra Est e Ovest. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il piccolo “scoiattolo” che spiava l’Armata Rossa: così l’aereo Chipmunk ingannò Mosca

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