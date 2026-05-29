Il piccolo comune lecchese che ha intitolato la scuola a Piero Angela

Notizia in breve

Il piccolo comune lecchese ha ufficialmente intitolato la scuola alle Piero Angela. La cerimonia si è svolta con semplicità, coinvolgendo la comunità locale. La scuola, costruita negli anni '60, ora porta il nome del noto divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. La decisione è stata accolta con emozione dai residenti, che hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione.