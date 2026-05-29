Il piccolo comune lecchese che ha intitolato la scuola a Piero Angela
Il piccolo comune lecchese ha ufficialmente intitolato la scuola alle Piero Angela. La cerimonia si è svolta con semplicità, coinvolgendo la comunità locale. La scuola, costruita negli anni '60, ora porta il nome del noto divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. La decisione è stata accolta con emozione dai residenti, che hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione.
Con una semplice, ma molto sentita cerimonia, Erve ha intitolato la propria scuola risalente ai primi anni ‘60 a Piero Angela, divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista. Morto nell’agosto del 2022, Piero Angela ha lasciato un grande insegnamento dal punto di vista. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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