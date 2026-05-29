Il piccolo comune lecchese che ha intitolato la scuola a Piero Angela

Da leccotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il piccolo comune lecchese ha ufficialmente intitolato la scuola alle Piero Angela. La cerimonia si è svolta con semplicità, coinvolgendo la comunità locale. La scuola, costruita negli anni '60, ora porta il nome del noto divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. La decisione è stata accolta con emozione dai residenti, che hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione.

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Con una semplice, ma molto sentita cerimonia, Erve ha intitolato la propria scuola risalente ai primi anni ‘60 a Piero Angela, divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista. Morto nell’agosto del 2022, Piero Angela ha lasciato un grande insegnamento dal punto di vista. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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