Il nuovo studentato dell' hinterland? Ci si arriva solo in auto

Da milanotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo studentato di 376 posti è stato realizzato riqualificando un edificio abbandonato. Tuttavia, l'accesso principale avviene principalmente tramite auto, poiché il trasporto pubblico nelle vicinanze risulta lontano e poco pratico.

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Uno studentato da 376 posti nuovo di zecca, riqualificando un edificio abbandonato. Piccolo dettaglio: sarebbe di fatto accessibile soltanto in auto (o comunque con mezzi propri), perché il trasporto pubblico è lontano e scomodo. La protesta arriva dai partiti di opposizione a Cinisello Balsamo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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