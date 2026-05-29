Il nuovo pallino di Gasperini accende il mercato della Roma | assalto a William Gomes ma il Porto spara alto

La Roma ha avviato trattative per acquistare William Gomes dal Porto, ma il club portoghese ha richiesto una cifra elevata. La società giallorossa è pronta a confrontarsi con questa richiesta, puntando a rafforzare l’attacco esterno in vista della prossima stagione. La decisione di Gasperini di investire su due nuovi attaccanti esterni ha accelerato le trattative. La trattativa tra le parti è ancora aperta e non si sono ancora definiti i dettagli economici.

La Roma ha deciso di assecondare le richieste del suo tecnico Gian Piero Gasperini, mettendo al centro della prossima sessione estiva di calciomercato la ricerca di due nuovi attaccanti esterni. L’ultimo profilo inserito nella lista dei desideri della dirigenza capitolina porta direttamente in Portogallo. Secondo quanto rivelato dal portale lusitano A Bola, il club giallorosso ha messo gli occhi su William Gomes, ala destra di proprietà del Porto che si sta imponendo come uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale. Il gioiello brasiliano, nato nel 2006, ha attirato le attenzioni dei principali osservatori europei grazie a una stagione da protagonista, ma strapparlo ai dragoni non sarà affatto semplice. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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