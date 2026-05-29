È una lotta serrata quella tra Anthropic e OpenAI, combattuta miliardo su miliardo. Con l’ultimo round di finanziamento, l’azienda di Dario Amodei raccoglie altri 65 miliardi di dollari e schizza a un passo dai mille miliardi di dollari di valutazione. Per essere la regina della Silicon Valley, la creatura più preziosa in tutto il panorama tecnologico, ad Anthropic basta arrivare a 965 miliardi. Oltre cento miliardi in più rispetto alla rivale guidata da Sam Altman, ferma a 852 miliardi da marzo dopo il round di finanziamento da 122 miliardi di inizio anno. L’ultima raccolta ha permesso alla startup di triplicare il suo valore nel giro di tre mesi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il nuovo gioiello della Silicon Valley. Anthropic supera OpenAI e vale quasi 1.000 miliardi

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La guerra dell'Ia, Anthropic (Claude) valutata 965 miliardi, supera OpenAI: raccolti 65 miliardiAnthropic ha raccolto altri 65 miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamenti, portando la sua valutazione a 965 miliardi di dollari.