Il Napoli si è inserito per Vlahovic che si libera a parametro zero

Il Napoli ha manifestato interesse per Dusan Vlahovic, che si svincola a parametro zero. L’attaccante è attualmente senza contratto e può trasferirsi senza costi di trasferimento. L’interesse del club partenopeo si aggiunge ad altre possibili opzioni per l’attacco. La situazione contrattuale di Vlahovic permette di trattare con più facilità rispetto a operazioni di mercato tradizionali. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle trattative in corso.

Il Napoli si è inserito nella corsa per Dusan Vlahovic. A confermarlo è l’esperto di mercato Niccolò Schira, che su X rilancia l’indiscrezione lanciata in mattinata da TuttoSport: “ Gli azzurri hanno chiesto informazioni per Dusan Vlahovic», scrive Schira, e l’attaccante serbo «si libera a parametro zero”. Una pista nuova per la trattativa Vlahovic-Napoli, che si aggiunge a un quadro internazionale già affollato. La situazione: Vlahovic in stallo con la Juve. Il punto di partenza è la rottura tra l’attaccante e i bianconeri. Come avevamo già raccontato, il club torinese è convinto di aver fatto il massimo per trattenerlo, ma Vlahovic la pensa diversamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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