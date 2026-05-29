Il creator e conduttore radiofonico ha dichiarato di aver pensato che il format funzionasse, descrivendolo come un mix tra Grande Fratello e Squid Game, anche se senza morti. A Fanpage.it ha parlato di alcuni momenti cult con un altro partecipante e delle dinamiche che ha scoperto solo guardando il programma in tv. Ha aggiunto di essere stato certo del successo del reality di Prime Video.

A Fanpage.it, il creator e conduttore radiofonico racconta The 50, il reality di Prime Video a cui ha partecipato: dai momenti cult con Tavassi alle dinamiche che ha scoperto solo guardando il programma in TV. E sul futuro: "La radio è la china del compasso. Tutto gira intorno a quello". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Argomenti più discussi: Il Musazzi su The 50: Ero certo che funzionasse. È un mix tra Grande Fratello e Squid Game. Senza morti, purtroppo; Vale la pena guardare The 50, il nuovo reality di Prime Video? Al di là dell'insalata mista di concorrenti la novità c'è; Ma cos'è e come funziona The 50, il reality game (in stile Squid Game) con 50 concorrenti famosi?; The 50 è come un incidente stradale: fa impressione ma non puoi non guardarlo.