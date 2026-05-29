Il Musazzi su The 50 | Ero certo che funzionasse È un mix tra Grande Fratello e Squid Game Senza morti purtroppo

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il creator e conduttore radiofonico ha dichiarato di aver pensato che il format funzionasse, descrivendolo come un mix tra Grande Fratello e Squid Game, anche se senza morti. A Fanpage.it ha parlato di alcuni momenti cult con un altro partecipante e delle dinamiche che ha scoperto solo guardando il programma in tv. Ha aggiunto di essere stato certo del successo del reality di Prime Video.

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A Fanpage.it, il creator e conduttore radiofonico racconta The 50, il reality di Prime Video a cui ha partecipato: dai momenti cult con Tavassi alle dinamiche che ha scoperto solo guardando il programma in TV. E sul futuro: "La radio è la china del compasso. Tutto gira intorno a quello". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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