Durante un viaggio lungo la strada nazionale Sh40, che porta verso Signagi, si nota il monumento Peace di Nugzar Manjaparashvili a Nukriani. È un’opera sovietica che si erge nel paesaggio, catturando l’attenzione dei passanti. La scultura si distingue tra le colline e i campi, con una presenza che si fa notare nel contesto naturale. La vista si apre in un momento in cui il paesaggio si fa più intenso e quasi primordiale.

C’è un momento, percorrendo la strada nazionale Sh40 che sale verso Signagi — la cosiddetta “città dell’amore” della Georgia orientale — in cui il paesaggio smette di essere semplicemente bello e diventa qualcosa di più ancestrale. La catena del Tsiv-Gombori si alza a nord come un fondale dipinto, i vigneti della Kakheti si distendono fino all’orizzonte, e il villaggio di Nukriani appare sulla cresta come un insediamento sospeso tra due mondi: quello antico della Georgia cristiana e quello più recente, e altrettanto stratificato, dell’era sovietica. È qui, a circa cento metri dalla strada principale, che si erge uno dei monumenti più fotografati e meno conosciuti del Caucaso: “Peace” (Pace), opera dello scultore georgiano Nugzar Manjaparashvili, realizzata negli anni Settanta del Novecento. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il monumento Peace di Nugzar Manjaparashvili a Nukriani: l’opera sovietica che parla al mondo

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