Arezzo, 29 maggio 2026 – La prima nazionale di “Teresa d’Avila. Un’intervista impossibile ” con Pamela Villoresi andrà in scena nella Cattedrale di Arezzo. L’evento, a ingresso gratuito, è in programma stasera alle 21 e nasce dalla collaborazione tra Festival dello Spirito e Cieli Vibranti, andando a proporre una serata di alto profilo artistico e spirituale nel cuore della città. Lo spettacolo di Michele Di Martino nasce dalla volontà di raccontare, nell’attualità, la figura di Teresa di Gesù attraverso un’intervista immaginaria ma rigorosa, libera e profondamente fedele allo spirito e alle parole della santa spagnola che, dal sedicesimo secolo, è fonte di ispirazione per artisti, scrittori e teologi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mistero di Teresa d’Avila, Pamela Villoresi in Duomo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Teresa d’Avila": ad Arezzo la prima nazionale dello spettacolo di Pamela Villoresi

Il grande teatro con Pamela Villoresi, le sagre e la presentazione di YouTopic Fest 2026Nel fine settimana nell’Aretino si terrà una rappresentazione teatrale con Pamela Villoresi.

Si parla di: Il mistero di Teresa d’Avila. Pamela Villoresi in Duomo; Con Santa Teresa do voce alle donne forti: ne avete anche a Brescia.

Il mistero di Teresa d’Avila. Pamela Villoresi in DuomoLa prima nazionale di Teresa d’Avila. Un’intervista impossibile con Pamela Villoresi andrà in scena nella Cattedrale di Arezzo. L’evento, ... msn.com