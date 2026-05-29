Il mistero di Teresa d’Avila Pamela Villoresi in Duomo
Arezzo ospiterà la prima nazionale di “Teresa d’Avila. Un’intervista impossibile” con l’attrice Pamela Villoresi, che si terrà nella Cattedrale il 29 maggio 2026. La rappresentazione è stata annunciata come evento unico, senza dettagli sui contenuti o sul regista. La produzione coinvolge un adattamento teatrale dedicato alla figura di Teresa d’Avila, con un focus sulla sua vita e il suo pensiero. La data segna l’unica tappa italiana dello spettacolo.
Arezzo, 29 maggio 2026 – La prima nazionale di “Teresa d’Avila. Un’intervista impossibile ” con Pamela Villoresi andrà in scena nella Cattedrale di Arezzo. L’evento, a ingresso gratuito, è in programma stasera alle 21 e nasce dalla collaborazione tra Festival dello Spirito e Cieli Vibranti, andando a proporre una serata di alto profilo artistico e spirituale nel cuore della città. Lo spettacolo di Michele Di Martino nasce dalla volontà di raccontare, nell’attualità, la figura di Teresa di Gesù attraverso un’intervista immaginaria ma rigorosa, libera e profondamente fedele allo spirito e alle parole della santa spagnola che, dal sedicesimo secolo, è fonte di ispirazione per artisti, scrittori e teologi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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