Il mistero di Teresa d’Avila Pamela Villoresi in Duomo

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arezzo ospiterà la prima nazionale di “Teresa d’Avila. Un’intervista impossibile” con l’attrice Pamela Villoresi, che si terrà nella Cattedrale il 29 maggio 2026. La rappresentazione è stata annunciata come evento unico, senza dettagli sui contenuti o sul regista. La produzione coinvolge un adattamento teatrale dedicato alla figura di Teresa d’Avila, con un focus sulla sua vita e il suo pensiero. La data segna l’unica tappa italiana dello spettacolo.

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Arezzo, 29 maggio 2026 – La prima nazionale di “Teresa d’Avila. Un’intervista impossibile ” con Pamela Villoresi andrà in scena nella Cattedrale di Arezzo. L’evento, a ingresso gratuito, è in programma stasera alle 21 e nasce dalla collaborazione tra Festival dello Spirito e Cieli Vibranti, andando a proporre una serata di alto profilo artistico e spirituale nel cuore della città. Lo spettacolo di Michele Di Martino nasce dalla volontà di raccontare, nell’attualità, la figura di Teresa di Gesù attraverso un’intervista immaginaria ma rigorosa, libera e profondamente fedele allo spirito e alle parole della santa spagnola che, dal sedicesimo secolo, è fonte di ispirazione per artisti, scrittori e teologi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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