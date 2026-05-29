Il ministro Caputo ha dichiarato che entro il 2027 l’economia argentina supererà la politica. Il governo guidato da Milei intende attuare riforme liberiste, puntando su misure di liberalizzazione e riduzione delle spese pubbliche. La previsione si basa sulla convinzione che queste riforme stimoleranno una crescita economica significativa nei prossimi anni. La strategia mira a rafforzare il settore privato e attrarre investimenti esteri.

Il governo Milei punta sulle riforme liberiste e prevede una forte crescita economica nei prossimi anni Durante il LatAm Economic Forum di Buenos Aires, il ministro dell’Economia Luis Caputo ha difeso il piano di riforme del presidente Javier Milei e previsto una forte espansione delle attività produttive. Secondo il governo, la crescita economica porterà alla rielezione del presidente nel 2027, nonostante le critiche legate all’impatto sociale delle misure di austerità. L’economia come chiave della rielezione. Il governo argentino lancia una sfida aperta al futuro del Paese. La squadra del presidente Javier Milei scommette sul successo delle riforme economiche di stampo ultraliberista. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Il ministro Caputo scommette sul futuro dell’Argentina: “Nel 2027 l’economia batterà la politica”

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