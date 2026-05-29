Il Milan ha preso in considerazione Mauricio Pochettino come possibile allenatore per la prossima stagione, dopo aver interrotto i contatti con Andoni Iraola, che era la prima scelta. La federazione statunitense ha invece deciso di confermare il suo commissario tecnico, bloccando eventuali trasferimenti o cambi di staff. La situazione si è evoluta dopo che il club ha ripreso a valutare altri nomi per la guida tecnica.

Il Milan ha inserito il nome di Mauricio Pochettino nella lista dei candidati per la panchina della prossima stagione dopo la brusca interruzione dei contatti con Andoni Iraola, che rappresentava la prima scelta assoluta della dirigenza rossonera. L’indiscrezione di mercato è emersa nelle ultime ore, proprio mentre il tecnico argentino si prepara a guidare la nazionale degli Stati Uniti nei prossimi Mondiali casalinghi. Lo stesso allenatore ha parzialmente spento le voci dichiarando di non aver avuto contatti diretti con il club italiano, pur non escludendo la possibilità che un incontro sia avvenuto tra i suoi agenti e i vertici milanisti.... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan piomba su Pochettino dopo il no di Iraola, ma la federazione USA blinda il suo commissario tecnico

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