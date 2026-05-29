Il marrone si conferma colore di tendenza anche durante l'estate, sostituendo spesso il nero nei look estivi. Negli ultimi anni, sono cresciuti gli abbinamenti con cinque colori specifici che evitano errori di stile. I vestiti e gli accessori marroni vengono scelti più frequentemente, anche in mesi caldi, grazie alla loro versatilità e capacità di adattarsi a diverse combinazioni cromatiche. La scelta del marrone si diffonde tra chi cerca un’alternativa classica e raffinata ai toni più tradizionali.

Il marrone anche d’ estate? La risposta è sì. Anzi, negli ultimi anni il marrone sta prendendo sempre più spazio e spesso si sostituisce al nero, anche nella bella stagione. Meno scontato del colore della notte, il marrone trova una sua collocazione sia sui vestiti da giorno sia su quelli da sera, sui costumi e sull’abbigliamento da spiaggia. Per chi vuole essere alla moda, un capo di questa tinta nel guardaroba non può mancare. Anche perché dona un tocco di eleganza sia che lo si scelga per una serata particolare sia che lo si preferisca indossare al lavoro o nel tempo libero. Certo, dire marrone è dire poco. Le sue sfumature sono tantissime; in questo caso parliamo del colore del cioccolato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il marrone anche d’estate, il segreto è come lo abbini: 5 colori per non sbagliare

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