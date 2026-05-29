Il mare a Roma lo spettacolo

Da romatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 29 e sabato 30 maggio, alle ore 21:00, la Fonderia delle Arti ospita Il Mare a Roma, lo spettacolo legato al progetto del laboratorio teatrale, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, è vincitore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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