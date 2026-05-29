Venerdì 29 e sabato 30 maggio, alle ore 21:00, la Fonderia delle Arti ospita Il Mare a Roma, lo spettacolo legato al progetto del laboratorio teatrale, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, è vincitore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Mara Venier, l'attico nel centro di Roma: il terrazzo con vista su San Pietro

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Temi più discussi: Ostia, chi controllerà il mare di Roma?; A Roma vogliamo che il mare sia sport, aggregazione, impresa e presidio sociale; Roma ha il mare. E ora il mondo lo sa.; Il mare a Roma il 29 e 30 maggio alla Fonderia delle Arti.

La competizione velica Sail Gp tornerà in Italia nel 2027 per fare tappa sul mare di Roma. Sarà infatti Ostia, col suo Porto Turistico, ad ospitare il campionato velico internazionale, in programma l'11 e il 12 settembre. Info ow.ly/hNcG50Z3NKs x.com

Roma. Fonderia delle Arti, in scena Il mare a RomaVenerdì 29 e sabato 30 maggio 2026 — ore 21:00 Fonderia delle Arti — Via Assisi, 31 — Roma NewTuscia – ROMA – Venerdì 29 e sabato 30 maggio, alle ore 21:00, la Fonderia delle Arti ospita Il Mare a Rom ... newtuscia.it

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Roma: M5s, mare Capitale diventi polo sportivo ambientale e turistico di livello internazionaleOstia e il Mare di Roma puntano a diventare un polo nazionale per sport acquatici e tutela ambientale, secondo il Movimento 5 Stelle. romadailynews.it