Il M5S riparte dal consenso Maura Sarno | Avellino laboratorio politico nazionale
Dopo il voto amministrativo, il Movimento 5 Stelle di Avellino annuncia una ripresa del consenso e punta a diventare un laboratorio politico nazionale. Maura Sarno afferma che la città rappresenta un banco di prova importante per il partito. Nessuna dichiarazione sui risultati elettorali specifici, ma si evidenzia una volontà di rafforzare la presenza politica a livello nazionale. L’attuale fase si concentra su iniziative e strategie per consolidare la posizione del movimento.
All’indomani del voto amministrativo, il Movimento 5 Stelle di Avellino apre immediatamente una nuova fase politica. La Coordinatrice provinciale del M5S, Maura Sarno, rivendica con orgoglio lo straordinario risultato raggiunto ad Avellino, un dato politico di grande rilievo che proietta il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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