Il guappo giustiziere d’altri tempi

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato questa mattina nel quartiere storico di Napoli. La polizia ha fermato una persona sospettata di aver agito come un “guappo”, figura nota per aver esercitato giustizia di quartiere e onore personale. L’operazione segue una serie di indagini sulla presenza di figure simili, storicamente legate alla cultura locale. Non sono stati riferiti dettagli sulle accuse o sui reati specifici.