Il guappo giustiziere d’altri tempi
Un uomo è stato arrestato questa mattina nel quartiere storico di Napoli. La polizia ha fermato una persona sospettata di aver agito come un “guappo”, figura nota per aver esercitato giustizia di quartiere e onore personale. L’operazione segue una serie di indagini sulla presenza di figure simili, storicamente legate alla cultura locale. Non sono stati riferiti dettagli sulle accuse o sui reati specifici.
Una figura storica e culturale della Napoli antica, sospesa tra giustizia di quartiere, onore personale e rappresentazione artistica.. Personaggio tipico napoletano, tanto che non esiste un equivalente del termine in italiano, il guappo è una figura che spazia in vari ambiti, dalla musica al teatro, al cinema. La prima menzione di un guappo in un’opera letterariamusicale è Lo guarracino, tarantella settecentesca in cui un pesce guarracino (noto anche come castagnola) fa la corte ad una sardina in barba all’ex fidanzato, un tonnetto allitterato, che decide di fargliela pagare. Ne nasce una risa tra le tante specie autoctone del golfo di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Altri tempi
"Malaisi era un uomo d’altri tempi"A Montecosaro si piangono le vittime di un incidente stradale avvenuto venerdì sera intorno alle 21 lungo via Roma, vicino al centro funerario.