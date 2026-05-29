Il grande teatro con Pamela Villoresi le sagre e la presentazione di YouTopic Fest 2026
Nel fine settimana nell’Aretino si terrà una rappresentazione teatrale con Pamela Villoresi. Sono in programma anche sagre e la presentazione di YouTopic Fest 2026. Per segnalare altri eventi culturali, è possibile scrivere alla redazione.
Gli eventi del fine settimana nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon mangiareVenerdì. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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