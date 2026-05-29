Il giovedì nero dei ciclisti | in poche ore quattro persone in ospedale

Giovedì 28 maggio, cinque incidenti coinvolgendo ciclisti hanno portato quattro persone in ospedale. In poche ore, diverse cadute e collisioni si sono verificate lungo le strade della città. Nessun dettaglio sulle cause o sulle condizioni delle persone coinvolte. La sequenza di eventi ha interessato più punti della rete stradale, creando preoccupazione tra gli utenti della strada. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi.

Giornata da dimenticare per i ciclisti, quella di giovedì 28 maggio. In poche ore si sono infatti verificati ben cinque incidenti che hanno avuto conseguenze di carattere sanitario per persone in sella alla propria bicicletta: in tutto, sono finite in ospedale.Il primo in ordine temporale alle 15. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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