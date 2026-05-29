Il ghiacciaio del Montasio resiste al clima | un caso unico sulle Alpi orientali

Da udinetoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ghiacciaio occidentale del Montasio è stato oggetto di monitoraggio primaverile nelle ultime settimane. Si tratta di uno dei pochi ghiacciai ancora presenti nelle Alpi orientali. I rilevamenti sono stati condotti per verificare le condizioni di conservazione e eventuali variazioni di volume o estensione. Non sono state fornite informazioni sui risultati specifici dello studio.

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Il ghiacciaio occidentale del Montasio, uno degli ultimi sopravvissuti nell'arco alpino orientale, è stato sottoposto nelle scorse settimane al consueto monitoraggio primaverile. Lo studio è condotto dall'Università di Udine, attraverso l'equipe del professor Federico Cazorzi, con la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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