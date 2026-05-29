Il genio di Trieste Nascita e destino di una città cosmopolita | la presentazione dell' opera di Marzi Wildauer

Notizia in breve

Mercoledì 3 giugno alle 18 si terrà presso la sede della Società Internazionale di divulgazione a Trieste la presentazione del libro “Il genio di Trieste. Nascita e destino di una città cosmopolita”. L’evento riguarda l’opera di Marzi Wildauer e si svolgerà in viale Miramare 23. La presentazione sarà aperta al pubblico e sarà introdotta da un intervento sul contenuto del volume.