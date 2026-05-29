Il generale dei Carabinieri Raffaele Castriotta, in congedo, è stato menzionato come figura di rilievo. Un altro uomo di valore di origine manfredoniana, ex ufficiale dell’Arma, è stato ricordato per aver onorato la propria città e aver ricevuto riconoscimenti pubblici. La citazione sottolinea l’apprezzamento per il contributo di queste figure alla comunità locale. Nessun dettaglio su azioni specifiche o eventi collegati è stato fornito.

Credo che sia giusto citare un altro uomo di valore di origine manfredoniana il quale, ha onorato la nostra città e si è reso meritevole della nostra stima e della nostra gratitudine. Il Generale dei Carabinieri Raffaele CASTRIOTTA, nacque a Manfredonia il 14 gennaio 1987. Nell’infanzia venne affidato alle cure del dotto e bravo sacerdote Don Iannelli Mons. Nicola, e, a 10 anni, entrò nel Seminario di Manfredonia. I suoi genitori volevano fare di lui un buon ecclesiastico, ma egli preferì la vita militare alla quale si votò interamente e in quel campo fu, realmente un apostolo. Espletò molti incarichi di fiducia e di polizia nelle principali città italiane come Torino, Milano Roma, Napoli e Palermo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Generale dei Carabinieri Raffaele Castriotta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Camorra, il Generale dei carabinieri Luongo si congratula per la cattura di MazzarellaIl Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Generale Salvatore Luongo, ha espresso soddisfazione per l’arresto di un noto esponente...

Il generale Masciulli torna nel Salento: visita al comando provinciale dei carabinieriIl generale Masciulli ha visitato il comando provinciale dei carabinieri a Lecce.