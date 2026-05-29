Il Festival Con gli Occhi Aperti domani riunisce a Manfredonia attorno al tavolo di lavoro di Assemblea di Classe la Scuola e il Teatro per una coprogettazione dedicata alle giovani generazioni

Da ilsipontino.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani a Manfredonia si svolge un evento che coinvolge la Scuola e il Teatro in un incontro di coprogettazione dedicato alle giovani generazioni. L’appuntamento fa parte del Festival “Con gli Occhi Aperti” e si svolge presso il tavolo di lavoro dell’“Assemblea di Classe”. L’obiettivo è mettere insieme insegnanti, artisti e studenti per sviluppare proposte condivise rivolte ai giovani. L’evento si svolge in un contesto di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e il settore teatrale.

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Sabato 30 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso lo spazio Apocrifi di Marina del Gargano, il format di ascolto e dialogo “Assemblea di Classe”, dopo le prime due tappe di Mattinata e Monte Sant’Angelo, si trasformerà in una giornata di coprogettazione dedicata alle Scuole e ai Comuni dell’Ambito Territoriale per la creazione di un piano strategico fra il teatro e la scuola, capace di tradurre emozioni, bisogni educativi e desiderata in azioni concrete. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

il festival con gli occhi aperti domani riunisce a manfredonia attorno al tavolo di lavoro di assemblea di classe la scuola e il teatro per una coprogettazione dedicata alle giovani generazioni
© Ilsipontino.net - Il Festival “Con gli Occhi Aperti” domani riunisce a Manfredonia attorno al tavolo di lavoro di “Assemblea di Classe” la Scuola e il Teatro per una coprogettazione dedicata alle giovani generazioni
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