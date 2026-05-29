Il dolore? Va ascoltato

Una conduttrice televisiva ha dichiarato che il dolore deve essere ascoltato. In un'intervista, ha sottolineato l'importanza di riconoscere e affrontare le emozioni, evidenziando la sua autenticità in un mondo spesso artefatto. La persona ha anche parlato della difficoltà di mantenere la propria identità tra immagine pubblica e privata, evidenziando la sua naturalezza come qualità rara nel suo settore.

Non c’è trucco e non c’è inganno. In tempi di identità costruite e incontri talvolta deludenti per la mancata corrispondenza tra immagine pubblica e privata, Francesca Fialdini può fregiarsi di una qualità rara: la naturalezza. Quel fascino semplice e garbato, che l’ha resa uno dei volti più amati dal pubblico televisivo, è del tutto autentico. Nessuna sbavatura percettibile fra la donna e ciò che appare in video. Attualmente la conduttrice di origine toscana è al timone della settima stagione della docuserie Rai ’Fame d’amore’, in onda la domenica in seconda serata. Un viaggio intenso nelle storie di giovani affetti da disturbi mentali e comportamentali, animato da coraggio e speranza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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A volte il dolore chiede di essere ascoltato

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