Il Cup si sposta online | è possibile prenotare annullare e pagare il ticket anche da casa
Da oggi è possibile pagare il ticket per visite ed esami anche online, anche se la prenotazione è stata effettuata allo sportello o tramite call center. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha reso disponibile questa opzione per permettere di prenotare, annullare e pagare i ticket da casa. La novità riguarda il passaggio delle procedure dall’ufficio fisico alla piattaforma digitale, semplificando così le operazioni per gli utenti.
La Asl Lanciano Vasto Chieti informa che da oggi il ticket per visite ed esami si può pagare online anche quando la prenotazione è stata fatta allo sportello Cup o tramite call center. Il portale consente di gestire in autonomia alcune operazioni collegate alle prestazioni ambulatoriali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
CUP regione campania. Procedura dettagliata per ottimizzare le prenotazioni
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