Il Cup si sposta online | è possibile prenotare annullare e pagare il ticket anche da casa

Da chietitoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi è possibile pagare il ticket per visite ed esami anche online, anche se la prenotazione è stata effettuata allo sportello o tramite call center. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha reso disponibile questa opzione per permettere di prenotare, annullare e pagare i ticket da casa. La novità riguarda il passaggio delle procedure dall’ufficio fisico alla piattaforma digitale, semplificando così le operazioni per gli utenti.

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La Asl Lanciano Vasto Chieti informa che da oggi il ticket per visite ed esami si può pagare online anche quando la prenotazione è stata fatta allo sportello Cup o tramite call center. Il portale consente di gestire in autonomia alcune operazioni collegate alle prestazioni ambulatoriali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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