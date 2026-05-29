Il Cup si sposta online | è possibile prenotare annullare e pagare il ticket anche da casa

Notizia in breve

Da oggi è possibile pagare il ticket per visite ed esami anche online, anche se la prenotazione è stata effettuata allo sportello o tramite call center. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha reso disponibile questa opzione per permettere di prenotare, annullare e pagare i ticket da casa. La novità riguarda il passaggio delle procedure dall’ufficio fisico alla piattaforma digitale, semplificando così le operazioni per gli utenti.