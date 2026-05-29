Jannik Sinner si è ritirato dal torneo di Roland Garros a causa di un malessere che ha portato al suo ritiro durante la partita. Secondo le fonti, le cause possibili includono condizioni di caldo intenso e stanchezza accumulata. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle diagnosi mediche o altri fattori che abbiano contribuito all’evento. La sua uscita dal torneo è avvenuta durante il secondo turno, senza ulteriori comunicazioni ufficiali sulle condizioni di salute.

C’è chi ha parlato di mistero per il malessere che ha segnato la fine dell’avventura al Roland Garros di Jannik Sinner. Ma dietro potrebbe esserci un mix di fattori. “Mi sentivo male, mi girava la testa e non avevo energie, non riuscivo a tirar fuori niente. Ho provato a servire per il match, ma non avevo molte energie, mi sono lasciato sfuggire il quarto set. Quando mi sono svegliato non mi sentivo molto bene, non ho dormito bene stanotte”, ha spiegato poi il numero uno del mondo. Ebbene, a originare l’accaduto “probabilmente è un mix di fattori: il caldo, che pure Sinner ha detto non essere particolarmente estremo, ma che comunque era importante per il mese di maggio, senza che ci fosse stato tempo per abituarsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il crollo di Sinner: tra caldo e sonno, l’ipotesi di un mix di cause

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La standing ovation di Sinner e di Madrid per Jodar!

Notizie e thread social correlati

Frontale tra un’auto e una cisterna. Tre morti, ipotesi colpo di sonnoUn incidente frontale tra un'auto e una cisterna si è verificato all'alba lungo la strada statale tra Modena e Reggio Emilia.

Jannik Sinner, il crollo nel caldo infernale del Roland GarrosJannik Sinner ha perso contro un avversario sconfitto in tre set, dopo aver dominato il match fino al terzo.

Temi più discussi: Sinner crollo choc, 'senza energie' e sfuma il sogno Roland Garros; Crollo Sinner: Parigi diventa un incubo, l'azzurro è fuori dal Roland Garros; Sinner fuori dal Roland Garros per un malore in campo: cosa è successo; Il crollo di Sinner e la maledizione del Roland Garros: anche il numero uno del mondo è umano.

Cosa è successo intorno alle 14:10 sul Philippe Chatrier? Dal controllo totale all'improvviso esaurimento fisico e mentale: il crollo di Sinner e un Roland Garros che senza padroni diventa terra di conquista per tutti. ? L'analisi completa di @robydoc10 x.com

Jannik Sinner eliminato a Parigi, il crollo nel caldo infernale del Roland GarrosIl numero uno al mondo arriva ad un passo dal chiudere la partita, poi un problema fisico - probabilmente dovuto alla canicola - riapre la strada a Cerundolo, che con tecnica e intelligenza rimonta e ... vanityfair.it

Ti ricordi quando Zverev, a soli 20 anni, ha vinto il suo primo titolo di maestro battendo Djokovic in finale? L'anno successivo ha vinto anche le ATP FINALS battendo Federer in semifinale e Djokovic in finale senza perdere un set. Sembrava davvero che fosse reddit

Sinner, non solo il caldo dietro il crollo al Roland Garros: la rivelazione di Jannik e l’ammissione sulle fatiche di RomaIn conferenza stampa Sinner ha rivelato una delle possibili cause che potrebbero aver comportato i crollo al Roland Garros, parlando anche delle energie spese a Roma ... sport.virgilio.it