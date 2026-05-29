Il crollo di Sinner a Parigi e il tabù del 5° set
Un blackout improvviso ha interrotto la partita di Sinner a Parigi, avvicinandosi al traguardo. L’atleta ha subito un crollo nel quinto set, dopo aver dominato i primi quattro. La sconfitta ha lasciato l’amaro in bocca e sollevato discussioni sulla sua resistenza in quelle fasi decisive. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli spettatori, evidenziando il problema del tabù del quinto set nel suo rendimento.
Un blackout improvviso, arrivato a un passo dal traguardo, che lascia l’amaro in bocca e apre scenari di riflessione sia fisici che statistici. L’avventura di Jannik Sinner al Roland Garros 2026 si interrompe bruscamente e inaspettatamente al secondo turno per mano dell’argentino Juan Manuel Cerundolo. In conferenza stampa, il fuoriclasse altoatesino non ha cercato scuse meteorologiche, smentendo che le temperature parigine abbiano influito sulla prestazione: “Stamattina mi sono svegliato che non stavo bene. A metà del terzo set ho capito che non avevo più energie, ho sbattuto contro un muro. Mi sentivo stordito, piatto con tutto il corpo: non ricordo l’ultima volta che mi sono sentito così debole”. 🔗 Leggi su Sportface.it
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Il malore a un passo dalla vittoria poi il crollo: Sinner sconfitto in 5 set da Cerundolo a ParigiJannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026, sconfitto in cinque set da Juan Manuel Cerundolo.
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