Un blackout improvviso ha interrotto la partita di Sinner a Parigi, avvicinandosi al traguardo. L’atleta ha subito un crollo nel quinto set, dopo aver dominato i primi quattro. La sconfitta ha lasciato l’amaro in bocca e sollevato discussioni sulla sua resistenza in quelle fasi decisive. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli spettatori, evidenziando il problema del tabù del quinto set nel suo rendimento.

Un blackout improvviso, arrivato a un passo dal traguardo, che lascia l’amaro in bocca e apre scenari di riflessione sia fisici che statistici. L’avventura di Jannik Sinner al Roland Garros 2026 si interrompe bruscamente e inaspettatamente al secondo turno per mano dell’argentino Juan Manuel Cerundolo. In conferenza stampa, il fuoriclasse altoatesino non ha cercato scuse meteorologiche, smentendo che le temperature parigine abbiano influito sulla prestazione: “Stamattina mi sono svegliato che non stavo bene. A metà del terzo set ho capito che non avevo più energie, ho sbattuto contro un muro. Mi sentivo stordito, piatto con tutto il corpo: non ricordo l’ultima volta che mi sono sentito così debole”. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Il crollo di Sinner a Parigi e il tabù del 5° set

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