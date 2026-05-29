Mosca avrebbe in programma di rafforzare la presenza navale nella base di Tartus, ma i movimenti verso l’area sono mantenuti nascosti. La strategia sembra essere quella di occultare le attività per non attirare attenzione. Non ci sono conferme ufficiali sui piani di espansione, e le operazioni si svolgono in modo discreto. La presenza navale russa nella regione rimane comunque un elemento di interesse, anche se i dettagli sulle mosse precise non sono stati resi pubblici.

Mosca sarebbe intenzionata a rafforzare la propria presenza navale nella base di Tartus? Si, ma non in modo troppo esplicito, considerando che i movimenti verso l’area vengono tenuti (per quanto possibile) nascosti. Un’analisi pubblicata da The Maritime Executive, che studiando le immagini satellitari ricostruisce i movimenti di un recente convoglio navale russo diretto verso la Siria, suggerisce questa opzione. A far parte del suddetto convoglio composto sono tre navi russe (la petroliera General Skobelev, il cargo Sparta e la nave rifornitrice Akademik Pashin) che hanno lasciato rispettivamente San Pietroburgo, Kaliningrad e Murmansk tra il 15 e il 23 aprile 2026. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il convoglio che non c’era. Mosca, Tartus e le tecniche di occultamento navale

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