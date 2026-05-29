Durante un confronto a Viareggio, il candidato sindaco del Pci ha affermato di essere figlio unico e di non voler fare accordi con altri candidati in caso di ballottaggio. La dichiarazione è stata pronunciata alla domanda sugli apparentamenti possibili. L'evento si è svolto all’Esplanade e il candidato ha usato questa frase per chiarire la propria posizione politica.

"Io sono figlio unico quindi in caso di ballottaggio non farò accordi con nessuno". Con questa battuta il candidato sindaco del Pci, Paolo Annale (nella foto), liquidò la questione apparentamenti, in caso di ballottaggio a Viareggio, durante il confronto organizzato da La Nazione all’Esplanade. E ora il ballottaggio è arrivato e quindi come si comporterà Annale e il suo Pci? "Non abbiamo ancora deciso nulla e soprattutto non abbiamo definito nulla riguardo a quello che sarà il nostro atteggiamento in vista del ballottaggio – afferma candidamente Annale –. Ci incontreremo in queste ore con i dirigenti del nostro partito e con i componenti della lista per assumere una posizione comune". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il comunista conteso: "Sono figlio unico e non mi apparento con nessuno"

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