Uno studio pubblicato su PNAS Nexus e condotto dall’Università di Exeter ha rilevato che circa il 75% dell’economia di Gaza è stato distrutto dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas nell’ottobre 2023. La ricerca si basa su analisi satellitari e dati sulla luminosità delle aree interessate, che hanno evidenziato un drastico calo delle attività economiche nella regione.

Tre quarti dell ’economia di Gaza sono stati spazzati via dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas nell’ottobre 2023: è quanto emerge da un nuovo studio guidato dall’Università di Exeter, nel Regno Unito, e pubblicato su PNAS Nexus. Per misurare l’impatto della guerra in tempo quasi reale, gli autori hanno analizzato i dati radar ad alta risoluzione del satellite Sentinel-1. Analizzando le immagini satellitari raccolte con cadenza pressoché settimanale fino al 31 ottobre 2024, gli autori dello studio hanno rilevato che circa l’82 per cento della superficie terrestre della Striscia di Gaza ha riportato danni almeno una volta nel corso del conflitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il collasso economico di Gaza” studiato con i satelliti e la luminosità: “Distrutto il 75% dell’economia della Striscia”

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