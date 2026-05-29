Il circuito di Miravalle finisce al Tar Può saltare il Mondiale di motocross

Il ricorso presentato dai residenti di Miravalle contro i lavori nell’impianto di motocross potrebbe bloccare la partecipazione al prossimo Mondiale. Il caso è ora arrivato al Tribunale amministrativo regionale, che deciderà sulla legittimità delle opere. Il sindaco ha commentato duramente la questione, sottolineando che si tratta di un’azione finalizzata a bloccare l’evento sportivo. La decisione finale dipenderà dal giudice amministrativo.

di Francesco Tozzi "Fino al Tar per bloccare il mondiale". Durissimo l’intervento del sindaco Silvia Chiassai Martini sul ricorso presentato dai residenti di Miravalle in merito ai lavori effettuati nell’impianto. Il primo cittadino si è detto amareggiato riguardo ad un’iniziativa che, a suo dire, potrebbe compromettere il mondiale di motocross in programma il 20 e 21 giugno. "Abbiamo appena ricevuto la notifica di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana – ha fatto sapere Chiassai – promosso da alcuni dei cittadini che erano già usciti sulla stampa poche settimane fa, in cui si chiede la sospensione dei lavori per la realizzazione del mondiale di motocross. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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