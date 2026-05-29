Il circolo velico di Ortona brilla nelle acque di selezione IX Zona

Notizia in breve

Domenica scorsa, nelle acque di Pescara, i giovani del circolo velico di Ortona hanno ottenuto risultati di rilievo durante le regate della IX Zona FIV. La giornata è stata caratterizzata da vento favorevole che ha permesso ai partecipanti di competere e dimostrare le proprie capacità. La partecipazione e le prestazioni dei velisti hanno attirato l’attenzione, contribuendo a rafforzare la presenza del circolo nella regione.