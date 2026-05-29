Il circolo velico di Ortona brilla nelle acque di selezione IX Zona
Domenica scorsa, nelle acque di Pescara, i giovani del circolo velico di Ortona hanno ottenuto risultati di rilievo durante le regate della IX Zona FIV. La giornata è stata caratterizzata da vento favorevole che ha permesso ai partecipanti di competere e dimostrare le proprie capacità. La partecipazione e le prestazioni dei velisti hanno attirato l’attenzione, contribuendo a rafforzare la presenza del circolo nella regione.
Ci sono giornate in cui il vento spinge i sogni, prima delle vele. Domenica scorsa, nelle acque di Pescara, per la IX Zona FIV, i ragazzi del Circolo velico di Ortona hanno scritto una pagina straordinaria trasformando la fatica in pura magia. Un grande orgoglio per i presidenti Laura Iubatti e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Nuova gestione per il ristorante del circolo velico: dal menù di carne e pesce agli eventi estivi
Il mare oltre le mura dell’ospedale: al Circolo Velico Sferracavallo si chiude il progetto per i piccoli malati di tumoreSi è concluso al Circolo Velico Sferracavallo il progetto rivolto ai bambini affetti da tumore che seguono il trattamento presso il reparto di...
Si parla di: 'Veleggiata dei Trabocchi' Pescara-Vasto, quinta edizione in archivio con ottimi riscontri.
Torna Velascuola al Circolo velico Ardizio: coinvolti 600 studenti di PesaroANCONA - Il Circolo Velico Ardizio (Cva) di Pesaro anche quest’anno promuove Velascuola, progetto di introduzione alla vela che consente agli Istruttori di Vela Fiv di entrare nelle scuole durante ... corriereadriatico.it
Circolo Velico Ravennate. Obiettivo 200 allievi per la Scuola di velaTornerà come sempre tra l’11 giugno e il 16 agosto l’appuntamento con la Scuola Vela del Circolo Velico Ravennate che, a partire da quest’anno, trova in Bper un partner d’eccellenza. Promossa già da ... ilrestodelcarlino.it