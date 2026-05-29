Nel 1975, un giovane chimico ha avviato la produzione di grassi e oli lubrificanti per conto terzi, dando vita a quella che sarebbe diventata ‘Iglom Spa’. Ricci ha progettato un impianto dedicato a questa attività, segnando l’inizio di una sfida che avrebbe portato alla crescita dell’azienda nel settore. La sua iniziativa ha rappresentato il punto di partenza di una lunga storia imprenditoriale iniziata più di quattro decenni fa.

La storia della ‘Iglom Spa’ comincia nel 1975 quando il giovane laureato in chimica Emilio Ricci progetta un impianto per la produzione di grassi e oli lubrificanti per conto terzi. Quell’anno nasce la Sas:industria grassi lubrificanti oli minerali. E da allora la società ha registrato una costante e progressiva evoluzione fino a diventare oggi Iglom l’azienda privata leader nel mercato della produzione di lubrificanti conto terzi. Si presenta sul suo sito come "Un’azienda dal profilo internazionale e dal know how avanzato, che affronta con lo stesso entusiasmo di 40 anni fa tutte le sfide proposte dal mercato". L’idea di Emilio Ricci era creare un impianto per la produzione di grassi e oli lubrificanti per conto terzi, La partenza è in un’area di 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il chimico Emilio Ricci e la sua sfida vincente cominciata nel 1975

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