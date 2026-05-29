Un calzaturificio nelle Marche è stato sottoposto a ispezione tramite raggi X, nel quadro di un procedimento legato al caso Garlasco. Il criminologo incaricato dalla difesa ha dichiarato che l’impronta analizzata non corrisponde a quella di un sospettato coinvolto nel procedimento. L’indagine si concentra su un’impronta trovata nel calzaturificio, che viene confrontata con i reperti esaminati. Nessun altro dettaglio sulle identità o le parti coinvolte è stato reso noto.

Macerata, 29 maggio 2026 – Il caso Garlasco arriva nelle Marche. Ieri pomeriggio il criminologo Armando Palmegiani, consulente del pool difensivo di Andrea Sempio, ha fatto tappa al calzaturificio Ilari, al confine tra Sant’Elpidio e Civitanova. Ad attenderlo Giacomo De Angelis, consulente tecnico sulle calzature. Quest’ultimo, infatti, è stato contattato dai legali di Sempio, il 38enne accusato dell’omicidio di Chiara Poggi nell’inchiesta bis, e nominato consulente tecnico per lo studio dell’impronta. Analizzata l’impronta Frau 42. Nel mirino l’impronta Frau 42, che appunto ieri è stata analizzata nel laboratorio Manifatture Ilari. Nel dettaglio, è stata analizzata la soletta di montaggio (il sottopiede della scarpa) rispetto alla dimensione del battistrada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso Garlasco arriva nelle Marche. Scarpa ai raggi X nel calzaturificio: “Quell’impronta non è di Sempio”

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Caso Garlasco, consulente della difesa di Sempio

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