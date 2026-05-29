Il caso delle 200 lavoratrici Claire’s senza un euro da 7 mesi | Col frigo vuoto c’è chi va dagli strozzini

Notizia in breve

Da sette mesi, circa 200 lavoratrici di una multinazionale di accessori sono senza stipendio, nonostante l’accordo per la cassa integrazione sia stato firmato. Le lavoratrici riferiscono di non aver ancora ricevuto i pagamenti e di trovarsi in difficoltà economiche, con alcune costrette a rivolgersi a strozzini per far fronte alle spese più urgenti. La società è attualmente in liquidazione giudiziale, mentre i fondi promessi non sono ancora stati versati.