Il caso delle 200 lavoratrici Claire’s senza un euro da 7 mesi | Col frigo vuoto c’è chi va dagli strozzini
Da sette mesi, circa 200 lavoratrici di una multinazionale di accessori sono senza stipendio, nonostante l’accordo per la cassa integrazione sia stato firmato. Le lavoratrici riferiscono di non aver ancora ricevuto i pagamenti e di trovarsi in difficoltà economiche, con alcune costrette a rivolgersi a strozzini per far fronte alle spese più urgenti. La società è attualmente in liquidazione giudiziale, mentre i fondi promessi non sono ancora stati versati.
Viaggio nella crisi della Claire's, multinazionale degli accessori in liquidazione giudiziale. L'accordo per la cassa integrazione c'è, ma i soldi non arrivano. La denuncia di una delle 200 lavoratrici: "Mio marito fa tre lavori e non vede nostro figlio. C'è chi è finita nelle mani degli strozzini per fare la spesa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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