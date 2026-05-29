Il carabiniere eroe premiato con il Mantello di San Martino
Un carabiniere ha ricevuto il Mantello di San Martino dopo aver salvato una persona che stava per compiere un gesto estremo. L'intervento si è svolto in un'area pubblica, dove il militare ha avvicinato e convinto la persona a desistere. Il riconoscimento è stato consegnato durante una cerimonia ufficiale, alla presenza di autorità e cittadini. Il gesto è stato definito da tutti come un esempio di coraggio e prontezza.
Salvare uno sconosciuto che stava per compiere un gesto disperato per lui non ha nulla di eccezionale. Lo ha fatto allora e lo rifarebbe oggi. Eppure la sua comunità, per quella sua Besana Brianza dove vive con la sua famiglia, è stato qualcosa di eccezionale. E da premiare non con un semplice. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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