Il bar sotto il mare | il mondo surreale di Benni sale sul palcoscenico

Notizia in breve

Un bar immerso sotto il mare è al centro di un nuovo spettacolo teatrale ispirato all’opera di Stefano Benni. La rappresentazione presenta un cast di personaggi insoliti e affascinanti, che si muovono in un ambiente surreale. La pièce riprende il mondo immaginato dall’autore, portando sul palco le sue figure più iconiche. La produzione teatrale si propone di trasportare il pubblico in un universo fantastico, ricco di elementi che mescolano realtà e fantasia.