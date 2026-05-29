Il bar sotto il mare | il mondo surreale di Benni sale sul palcoscenico
Un bar immerso sotto il mare è al centro di un nuovo spettacolo teatrale ispirato all’opera di Stefano Benni. La rappresentazione presenta un cast di personaggi insoliti e affascinanti, che si muovono in un ambiente surreale. La pièce riprende il mondo immaginato dall’autore, portando sul palco le sue figure più iconiche. La produzione teatrale si propone di trasportare il pubblico in un universo fantastico, ricco di elementi che mescolano realtà e fantasia.
Difficilmente si riuscirà a scorgere un gruppo di personaggi talmente bizzarri, ma al contempo così rassicuranti come in quello che si può definire il gioiello letterario di Stefano Benni. Gli individui che si ritrovano a raccontare storie divertenti e terribilmente intelligenti nella loro assurdità ne “Il Bar sotto il mare”, sono persone con cui ognuno di noi berrebbe volentieri più di un caffè, o meglio, un bicchiere di vino, sicuramente più consono allo spirito goliardico dell’ambiente. “Improvvisamente dal sipario del buio uscì un vecchietto elegante con una gardenia all’occhiello. Mi misi a seguirlo incuriosito. prese a discendere una scaletta che dal molo calava nelle acque scure. 🔗 Leggi su Panorama.it
Il bar sotto il mare by Stefano Benni (The bar under the sea): a collection of short stories
Notizie e thread social correlati
Teatro Unanimi. Bar sotto il mare e mille storieProsegue la stagione dei Teatri d’Amiata, un cartellone condiviso tra i Comuni di Arcidosso e Castel del Piano, realizzato in collaborazione con la...
Leggi anche: Il Teatro Scottadito celebra lo scrittore Stefano Benni con lo show d'improvvisazione "Benni incastrato 2.0"
Temi più discussi: Il bar sotto il mare di Benni, tra personaggi curiosi e canzoni; Il bar sotto il mare apre al Menotti: Benni rivive tra parole, musica e follia ragionata; Il bar sotto il mare; Dai racconti di Stefano Benni all'androide copia dell'attore: il meglio in scena a teatro a Milano.
Al Teatro Menotti va in scena l’adattamento teatrale de Il bar sotto il mare di Benni. facebook
Il bar sotto il mare di Benni, tra personaggi curiosi e canzoni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
Il bar sotto il mare di Benni, tra personaggi curiosi e canzoniEmilio Russo ne ha fatto uno spettacolo di teatro-canzone: torna in scena da domani al Menotti, in chiusura di stagione ... milano.repubblica.it
Il bar sotto il mare apre al Menotti: Benni rivive tra parole, musica e follia ragionataIn scena fino al 7 giugno, il Teatro Menotti ospita l'adattamento del capolavoro di Stefano Benni firmato da Emilio Russo ... varesenews.it