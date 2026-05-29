III Edizione del 118 Challenge 2026
Nella terza edizione del “118 Challenge 2026”, si sono svolte simulazioni di emergenza e prove pratiche con il personale del 118. L’evento si è concentrato sulla gestione delle chiamate di emergenza e l’intervento rapido in situazioni critiche. Partecipanti e operatori hanno effettuato esercitazioni pratiche per migliorare le procedure di intervento. L’iniziativa si è svolta in diverse postazioni dedicate, con focus sulla prontezza e la coordinazione nel gestire situazioni di emergenza.
Via alla terza edizione del “118 Challenge 2026”, una giornata dedicata alle azioni messe in campo dal personale del 118 e la gestione delle emergenze L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
III Edizione del 118 Challenge 2026
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