iii edizione del 118 challenge 2026

Notizia in breve

Nella terza edizione del “118 Challenge 2026”, si sono svolte simulazioni di emergenza e prove pratiche con il personale del 118. L’evento si è concentrato sulla gestione delle chiamate di emergenza e l’intervento rapido in situazioni critiche. Partecipanti e operatori hanno effettuato esercitazioni pratiche per migliorare le procedure di intervento. L’iniziativa si è svolta in diverse postazioni dedicate, con focus sulla prontezza e la coordinazione nel gestire situazioni di emergenza.