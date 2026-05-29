’IdentiCity’ Il Collettivo 30H made in Zatarra

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Collettivo 30H di Siena ha pubblicato il suo primo album intitolato “IdentiCity”. La guida musicale del gruppo è Zatarra, rapper e compositore che lavora anche come insegnante per i giovani. L’album è stato prodotto presso la scuola di musica situata in Via del Paradiso.

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La loro guida musicale è Zatarra, rapper-compositore ma anche maestro per le giovani generazioni. E dalla scuola di Via del Paradiso esce " IdentiCity ", il primo disco del Collettivo 30H di Siena. Sappiamo quanto sia oggi importante, quanto delicato, offrire ai giovani delle occasioni di incontro, di crescita e di apprendimento. E la musica è uno dei crocevia dove sviluppare fantasia e talento contro pericolose devianze. "IdentiCity" è quindi la punta dell’iceberg di un continuo lavoro d’insieme, del maestro con i suoi allievi. Cosa è Collettivo 30H? "Sono più di trenta ragazze e ragazzi tra i quindici e i diciotto anni che si ritrovano ogni lunedì e venerdi nella sede di via del Paradiso, sotto la mia guida e dei miei collaboratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - ’IdentiCity’. Il Collettivo 30H made in Zatarra
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