La loro guida musicale è Zatarra, rapper-compositore ma anche maestro per le giovani generazioni. E dalla scuola di Via del Paradiso esce " IdentiCity ", il primo disco del Collettivo 30H di Siena. Sappiamo quanto sia oggi importante, quanto delicato, offrire ai giovani delle occasioni di incontro, di crescita e di apprendimento. E la musica è uno dei crocevia dove sviluppare fantasia e talento contro pericolose devianze. "IdentiCity" è quindi la punta dell’iceberg di un continuo lavoro d’insieme, del maestro con i suoi allievi. Cosa è Collettivo 30H? "Sono più di trenta ragazze e ragazzi tra i quindici e i diciotto anni che si ritrovano ogni lunedì e venerdi nella sede di via del Paradiso, sotto la mia guida e dei miei collaboratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’IdentiCity’. Il Collettivo 30H made in Zatarra

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