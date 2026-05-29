A Cagliari si tiene l’evento “Ideario 2026”, una manifestazione culturale che si propone di sfidare il “politicamente corretto”. La giornata prevede interventi e discussioni incentrate su temi di attualità e cultura, con un focus sulla libertà di espressione e il confronto aperto. L’evento si svolge in diverse location della città e si concluderà con un dibattito pubblico. La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita.

La guerriglia è una forma di conflitto asimmetrico in cui forze armate irregolari, inferiori per numero e dotazione, combattono un esercito regolare sfruttando la conoscenza del territorio. Spostandoci dal piano militare a quello delle idee, la guerriglia del pensiero è quella che da anni – grazie alla buona volontà di organizzatori, dei volontari e, più raramente, di qualche amministrazione illuminata – i piccoli Festival culturali combattono, disseminati in tutta Italia, radicati come fortini in mezzo alla tempesta. Un esempio di questa attività cultural-bellica è il Progetto Ideario, sorto a Cagliari nel 2022 dall’intuizione del giornalista Fabio Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ideario 2026 di scena a Cagliari: date e programma di una sfida culturale oltre il “politicamente corretto”

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