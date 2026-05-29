A Roma, sono state segnalate numerose segnalazioni da parte di genitori ed educatori. La dichiarazione di un rappresentante di Fratelli d’Italia suggerisce che la pedagogia di stato mira a ridurre la responsabilità dei genitori. La fonte non specifica dettagli sui casi o sui contenuti delle segnalazioni, limitandosi a indicare un coinvolgimento di cittadini e figure educative della città.

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Anche nella città che ci ospita, a Roma, stiamo toccando con mano tante segnalazioni da parte di genitori ed educatori". Lo ha dichiarato Maria Chiara Iannarelli, consigliere regionale del Lazio di FdI intervenendo al convegno 'Il Grande Bavaglio', promosso da Pro Vita e Famiglia alla Camera dei deputati. Nel suo intervento, Iannarelli ha denunciato quella che ha definito "una pedagogia di Stato" che "vuole spegnere la responsabilità educativa dei genitori", parlando di "corsi obbligatori" che imporrebbero agli educatori "di trasmettere ai bambini il superamento del binarismo sessuale dei personaggi delle fiabe". La consigliera regionale di FdI ha inoltre parlato di "pressioni e minacce di allontanamento" nei confronti di educatori contrari a determinate iniziative scolastiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iannarelli (Fdi): "La pedagogia di Stato vuole spegnere la responsabilità dei genitori"

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