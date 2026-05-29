ia e formazione sanitaria i medici del futuro dovranno imparare a dialogare con gli algoritmi

I medici del futuro dovranno imparare a interagire con gli algoritmi dell’intelligenza artificiale. La capacità di mantenere una mente aperta e curiosa sarà essenziale per collaborare efficacemente con questa tecnologia, considerandola non solo come uno strumento, ma come un partner cognitivo. La formazione sanitaria dovrà quindi includere competenze legate alla comunicazione e all’adattamento con sistemi di IA, valorizzando la creatività e la flessibilità rispetto alle competenze tecniche tradizionali.

Partiamo da un punto fermo. Avere una mente aperta e curiosa è fondamentale per instaurare una collaborazione proficua e "amichevole" con l’ IA, che non va vista solo come uno strumento tecnico ma come un partner cognitivo che "premia" chi è creativo ed elastico più degli specialisti tecnici. Lo hanno recentemente ribadito i ricercatori di Mnesys, il più grande programma italiano ed europeo di ricerca in neuroscienze. Dalle indagini emerge anche che le forme di intelligenza umana più utili per trarre il massimo vantaggio dall’interazione con l’IA sono quella creativa, quella critica e... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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