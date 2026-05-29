I teatri dell’anima fa tappa a Dardago | in scena il teatro di strada di Luigi Ciotta
La dodicesima edizione de I Teatri dell’Anima prosegue con una tappa a Dardago, dove viene rappresentato lo spettacolo di teatro di strada di Luigi Ciotta. La rassegna, promossa da EtaBeta Teatro, ha già avuto un precedente evento a Valeriano con “Un hamburger in paradiso”. L’appuntamento a Dardago si inserisce nel calendario della stagione dedicata a performance artistiche itineranti.
Dopo il successo del precedente appuntamento a Valeriano con “Un hamburger in paradiso”, prosegue il viaggio sul territorio della dodicesima edizione de I Teatri dell’Anima, la rassegna organizzata da EtaBeta Teatro. Il nuovo incontro è in programma per martedì 2 giugno alle ore 15.30 a Dardago -. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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