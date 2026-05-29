I tarocchi sono diventati protagonisti di romanzi, uscendo dalle mani dei tarologi. L’autore e artista Alejandro Jodorowsky, di 97 anni, li descrive come una macchina filosofica, studiandoli come un linguaggio simbolico più che uno strumento di divinazione. La loro presenza si è spostata dalla pratica esoterica alla narrativa, arricchendo i testi con immagini e significati che vanno oltre il semplice gioco di carte.

«I tarocchi sono una macchina filosofica» ha scritto Alejandro Jodorowsky, 97 anni. Il tarologo, scrittore, drammaturgo, fondatore della psicomagia, li ha studiati per tutta la vita non come strumento divinatorio, ma come un linguaggio simbolico. Nel suo libro più famoso, La via dei Tarocchi (Feltrinelli), li definisce infatti « un linguaggio simbolico capace di parlare all’inconscio». Ed è forse proprio questa la ragione per cui continuano ad affascinare e ad essere studiati: sono carte antiche che continuano a raccontare paure, desideri, cambiamenti e possibilità. Ora hanno conquistato anche l’editoria, tra saggi simbolici, manuali illustrati e romanzi dove le carte diventano protagoniste di storie contemporanee. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I tarocchi sono usciti dalle stanze dei tarologi per entrare nei romanzi. Ecco come...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Zazzaroni e gli anti Allegri: “sei sette topi sono usciti dalle fogne”Ivan Zazzaroni ha commentato le recenti critiche rivolte all'allenatore, affermando che sei o sette persone hanno espresso opinioni negative come se...

Scandalo escort, perché sono usciti i nomi dei calciatori: da Bastoni a Leao e Vlahovic, le parole chiave indicate dai pm per l’analisi dei telefoniNell’ambito di un’inchiesta della Procura di Milano riguardante un giro di escort, sono stati resi noti i nomi di alcuni calciatori coinvolti nelle...

Si parla di: Ci ricorderemo sempre della mostra che l'Accademia Carrara ha dedicato ai Tarocchi.

Ci ricorderemo sempre della mostra che l'Accademia Carrara ha dedicato ai TarocchiI Tarocchi: gioco di carte o strumento divinatorio? Una grande mostra all’Accademia Carrara vi darà la risposta, ripercorrendo sei secoli di storia di quello che resta il mazzo di carte più affascinan ... vogue.it

Gioco, opera d'arte, divinazione. I tarocchi sono il segreto per mettere ordine nel mondoCosa c'è in gioco? Beh, tutto. La Giustizia. La Forza. La Fortuna. L'Amore. Il Diavolo. La Morte. Nati come gioco, diventati strumento per predire il futuro, mescolati dall'arte, smazzati dal cinema, ... ilgiornale.it