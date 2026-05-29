I fondi di Plus Ultra sono stati trasferiti anche tramite un conto a Zurigo. Secondo gli inquirenti, il bonifico collega la compagnia aerea a un intermediario e ad altri soggetti coinvolti in attività illecite. Le indagini hanno accertato che i soldi pubblici destinati alla compagnia sono stati spostati attraverso diversi passaggi finanziari, tra cui operazioni internazionali. La procura sta analizzando le transazioni per verificare eventuali irregolarità e responsabilità.

I soldi di Plus Ultra - la compagnia aerea spagnola salvata con soldi pubblici e modalità controverse durante la pandemia - portano anche a Zurigo, al civico 50 della Alfred-Escher Strasse, dove aveva sede la Mbaer Merchant Bank, già segnalata dalla Financial crimes enforcement network (FinCEN) del Dipartimento di Stato Usa per aver facilitato "transazioni per attori illeciti" e operazioni di "riciclaggio". Secondo la FinCEN, l'istituto elvetico - la cui licenza è stata revocata il 27 febbraio dall'Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari - avrebbe ricevuto "oltre 519mila dollari nel 2021 da Plus Ultra" versati sul... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I soldi di Plus Ultra passati anche da Zurigo. Il bonifico che, secondo gli inquirenti, lega la compagnia aerea alla Mbaer e ad altri “attori illeciti”

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