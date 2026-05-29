Il premier ha dichiarato che preferisce essere autentica sui social media piuttosto che cercare la viralità. Nella prefazione di un saggio scritto dal suo consulente, ha spiegato che il suo modo di comunicare si basa sulla trasparenza e sulla sincerità, evitando di indossare maschere. Meloni ha sottolineato l'importanza di mantenere una comunicazione diretta con il pubblico, evidenziando come i leader debbano tracciare una linea chiara e autentica senza compromessi.

Nella prefazione al saggio del suo stratega, Tommaso Longobardi, il premier Giorgia Meloni rivela come comunica con la gente: «Chi guida deve tracciare una rotta, senza maschere. Mi spaventano i leader che inseguono solo gli umori». Mi hanno sempre spaventata i politici che usano i social per rincorrere la società. Che si limitano a studiare di cosa si stia parlando per poi pubblicare post con le esatte parole che vanno per la maggiore in quel momento. È un approccio che confonde la necessità per la politica di comunicare con qualcosa che è molto distante dalla politica: inseguire gli umori, invece di indicare la rotta. Ci si adegua, in sostanza, al vento che soffia più forte, con l’obiettivo di ottenere qualche applauso effimero o un titolo di giornale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I social network secondo Giorgia: «Meglio essere reali che virali»

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La riforma della giustizia spiegata da Giorgia Meloni in due minuti.

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