I sani stili di vita nel segno di Dino Amadori | debutta un progetto innovativo sulla prevenzione

Notizia in breve

Un incontro si è svolto recentemente presso il Palazzo Pretorio di Terra del Sole, promosso da Avis comunale Castrocaro e dal suo presidente. L’evento ha affrontato il tema della prevenzione e dei sani stili di vita, dedicato alla memoria di Dino Amadori. La discussione ha coinvolto rappresentanti dell’associazione e altri partecipanti, con l’obiettivo di promuovere pratiche salutari e sensibilizzare sul ruolo della prevenzione.