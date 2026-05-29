I sani stili di vita nel segno di Dino Amadori | debutta un progetto innovativo sulla prevenzione
Un incontro si è svolto recentemente presso il Palazzo Pretorio di Terra del Sole, promosso da Avis comunale Castrocaro e dal suo presidente. L’evento ha affrontato il tema della prevenzione e dei sani stili di vita, dedicato alla memoria di Dino Amadori. La discussione ha coinvolto rappresentanti dell’associazione e altri partecipanti, con l’obiettivo di promuovere pratiche salutari e sensibilizzare sul ruolo della prevenzione.
Si è svolto nei giorni scorsi, presso il Palazzo Pretorio di Terra del Sole, l’incontro promosso da Avis comunale Castrocaro e dal suo presidente Roberto Pizzigatti, dedicato all’importanza della prevenzione e dei sani stili di vita, nel ricordo e nella memoria di Dino Amadori. L’iniziativa dello. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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