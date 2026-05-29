i rapper gli adolescenti e la scuola

Nappo* Viviamo in un tempo in cui i modelli di riferimento per molti adolescenti sembrano essersi spostati fuori dai luoghi tradizionali dell’educazione. Un tempo erano gli insegnanti, gli intellettuali, gli sportivi tutti ideali di disciplina e sacrificio; oggi, spesso, sono artisti, influencer e rapper che parlano un linguaggio immediato, provocatorio, emotivo. Figure come il cantante Shiva raccolgono consenso perché parlano alla parte più impulsiva, autentica e ribelle dell’adolescenza. La domanda non è se questo sia giusto o sbagliato. La vera domanda è: perché accade? Una lettura attenta ci impone di non fermarci alla superficie del fenomeno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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