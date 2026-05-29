I pronostici di venerdì 29 maggio | Serie B Ligue 1 Eliteserien

Venerdì 29 maggio si gioca la finale playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. In Ligue 1, sono in programma diverse partite della penultima giornata. Nell'Eliteserien, si disputano incontri della stagione regolare. La giornata include anche match di campionati minori e competizioni internazionali. La finale playoff di Serie B si tiene nel pomeriggio. Le altre partite si svolgono nel tardo pomeriggio e sera.

I pronostici di venerdì 29 maggio, c’è la finale playoff di Serie B Monza-Catanzaro, lo spareggio di Ligue 1 e il campionato norvegese Sono in arrivo oggi gli ultimi due verdetti che riguardano la Serie B, con la finale playoff di ritorno tra Monza e Catanzaro, e Ligue 1 con lo spareggio tra la terzultima Nizza e la terza del campionato di Ligue 2, il St. Etienne. (Ansa Foto) – IlVeggente.it All’andata il Monza ha vinto 2-0 in trasferta ipotecando così la promozione in Serie A. Il Catanzaro proverà a rimettere in discussione il risultato e incutere un po’ di paura agli avversari attaccando fin dal primo minuto, ecco perché in questo caso la scelta giusta come pronostico può essere il “gol” (entrambe le squadre a segno almeno una volta). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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