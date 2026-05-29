I programmi TV di oggi 29 maggio 2026 | musica fiction e film
Il 29 maggio 2026, i programmi televisivi in onda includono “Con il cuore, nel nome di Francesco” su Rai 1, “L’erede” su Canale 5 e “Jurassic World” su Italia 1. Sono previsti una fiction, un film e un programma dedicato alla musica. La programmazione comprende produzioni italiane e internazionali, con diversi generi e target di pubblico.
Guida ai programmi TV del 29 maggio 2026: “Con il cuore, nel nome di Francesco” su Rai 1, “L’erede” su Canale 5, “Jurassic World” su Italia 1. La prima serata del 29 maggio 2026 offre su Rai 1 il grande evento benefico con Con il cuore, nel nome di Francesco. Rai 2 risponde con l’azione pura di John Wick 4. Rai 3 propone il cinema d’autore con La sala professori. Canale 5 sceglie il thriller italiano L’erede. Italia 1 rilancia il grande spettacolo con Jurassic World: Il dominio. La serata si completa con altri titoli forti come Interstellar su Sky Cinema Collection e Last Breath in prima visione su Sky Cinema Uno. Rai 1 – Con il cuore, nel nome di Francesco (21:25). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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