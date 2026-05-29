I programmi TV di oggi 29 maggio 2026 | musica fiction e film

Notizia in breve

Il 29 maggio 2026, i programmi televisivi in onda includono “Con il cuore, nel nome di Francesco” su Rai 1, “L’erede” su Canale 5 e “Jurassic World” su Italia 1. Sono previsti una fiction, un film e un programma dedicato alla musica. La programmazione comprende produzioni italiane e internazionali, con diversi generi e target di pubblico.