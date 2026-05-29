I paesi europei sono ancora divisi sulla risposta da adottare nei confronti della Cina. La Commissione europea sta valutando un piano volto a limitare la concorrenza sleale delle imprese cinesi sul mercato comunitario. Tuttavia, non c’è ancora un accordo unanime tra gli Stati membri su come procedere. La discussione riguarda misure che possano tutelare le aziende europee senza danneggiare i rapporti commerciali con Pechino. La decisione finale non è stata ancora presa.

C'è in discussione un piano della Commissione per limitare la concorrenza sleale delle imprese cinesi: manco a dirlo, non c'è un accordo La Commissione europea sta lavorando a un piano per contrastare il massiccio arrivo di merce cinese a basso costo sul mercato europeo. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è convinta che sia necessario introdurre restrizioni per proteggere l’economia europea, ma non tutti i paesi che fanno parte dell’Unione la pensano come lei. Le posizioni di fatto sono due. Da una parte ci sono i paesi che vorrebbero contrastare la concorrenza sleale della Cina, i cui prodotti sono spesso a basso prezzo grazie alle sovvenzioni che le aziende ricevono dal governo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I paesi europei non sanno cosa fare con la Cina

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