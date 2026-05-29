I nuovi gioielli? Minima spesa massima resa

Le nuove creazioni di gioielli si caratterizzano per un investimento contenuto e un grande impatto visivo. I metalli nobili e le pietre preziose sono sempre più costosi e difficili da reperire, ma molti artigiani continuano a realizzare bijoux scenografici, di grande effetto e con lavorazioni manuali. Questi pezzi combinano materiali meno costosi con tecniche di alta qualità, offrendo soluzioni di stile senza richiedere spese elevate.

La percezione del lusso contemporaneo è in perenne evoluzione e oggi si preferisce uscire con dieci anelli alle dita piuttosto che con un solo diamante importante. Di certo pesa parecchio la parabola ascendente dei prezzi delle materie prime, con le quotazioni dei metalli nobili come oro, argento e pietre preziose, che schizzano sempre più alle stelle, ma non è soltanto una questione di budget, è un cambiamento radicale di atteggiamento: chi ama adornarsi non ha smesso di farlo, ha semplicemente cambiato approccio. Non si punta più su di un unico pezzo importante, auspicabilmente eterno e magari tramandabile di generazione in generazione, come un tennis, un solitario, una parure. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Angelica by Elisabeth Sanxay Holding | Classic Suspense Tale

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